Il presidente ha affermato di essere vicino a prendere una decisione riguardo a un possibile attacco militare contro l’Iran, definendolo “più grande che mai”. Ha inoltre dichiarato che le forze sono pronte e che sta valutando un’azione di vasta portata. La comunicazione si è concentrata sull’intenzione di avviare un’operazione di dimensioni maggiori rispetto a precedenti, senza fornire dettagli specifici sui tempi o sui motivi.

“ Sto considerando un attacco massiccio. Più grande che mai. Sono vicino a prendere una decisione. Siamo pronti”. Lo ha dichiarato il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, in un’intervista ad Axios in cui ha minacciato la ripresa di operazioni militari su larga scala in Iran Trump ha aggiunto che Israele si unirebbe “in due minuti” a una nuova offensiva contro l’Iran se richiesto, ma ha sottolineato che gli Stati Uniti “non hanno bisogno di nessuno” per lanciare una nuova operazione militare contro la Repubblica islamica. Secondo Trump, l’Iran “vuole negoziare” ma non sarebbe ancora pronto a raggiungere un accordo. “Non ha ancora ricevuto abbastanza dolore”, ha dichiarato. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

Segui gli aggiornamenti su Trump.

© Metropolitanmagazine.it - Trump sta valutando un attacco massiccio all’Iran: “Più grande che mai”

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Perché Trump sta minacciando di nuovo lIran

Notizie e thread social correlati

Trump sta valutando di riprendere gli attacchi in IranIl presidente degli Stati Uniti si sta consultando con i responsabili della sicurezza nazionale e le forze armate per pianificare eventuali mosse...

Iran, negoziati in corso. Trump: “Sospeso attacco militare”. Teheran: “Asse della resistenza più unito che mai” – la direttaIn un messaggio pubblicato sui social, l’ex presidente ha annunciato di aver deciso di sospendere un attacco militare programmato contro l’Iran.

Temi più discussi: Trump pensa al Mondiale 2038: l’ipotesi di una nuova edizione negli Stati Uniti; Iran, Trump ad Axios: sto valutando un attacco massiccio; Il Mali, l’ottavo fronte del presidente Trump; Attaccare in Mali. Perché è un'opzione sul tavolo di Trump (di M. Giusti).

C'è un'esclusiva del @washingtonpost in temi di guerre che riguarda l'Africa subsahariana: L'amministrazione Trump sta valutando opzioni militari in Mali, secondo quanto riferito da alcuni funzionari @battgirl74 x.com

Xi Jinping della Cina stabilisce un nuovo precedente con il messaggio del 4 luglio per Trump e gli Stati Uniti reddit

Il Mali, l’ottavo fronte del presidente TrumpWashington starebbe valutando un intervento militare contro i jihadisti nello stato africano, ma nel Sahel lasciato dai francesi ci sono anche i mercenari russi. I rischi sul campo e il ruolo del falc ... ilfoglio.it

Attaccare in Mali. Perché è un'opzione sul tavolo di TrumpIl presidente starebbe valutando un intervento contro i terroristi jihadisti di Jnim, filiale di al-Qaeda, che insieme ai Tuareg avanzano, colpiscono con ... huffingtonpost.it