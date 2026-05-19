In un messaggio pubblicato sui social, l’ex presidente ha annunciato di aver deciso di sospendere un attacco militare programmato contro l’Iran. Al momento non ci sono conferme ufficiali da parte delle autorità iraniane, che invece hanno dichiarato che l’asse della resistenza si presenta più compatto che mai. I negoziati tra le parti sono ancora in corso, mentre le tensioni nella regione rimangono alte. La notizia ha suscitato reazioni contrastanti a livello internazionale.

Donald Trump in un post sul social ‘Truth’ ha annunciato di aver sospeso un attacco previsto contro l’ Iran. “L’emiro del Qatar, Tamim bin Hamad Al Thani, il principe ereditario dell’Arabia Saudita, Mohammed bin Salman Al Saud, e il presidente degli Emirati Arabi Uniti, Mohamed bin Zayed Al Nahyan, mi hanno chiesto di sospendere l’attacco militare contro la Repubblica Islamica dell’Iran, previsto per domani (oggi, ndr), in quanto sono in corso negoziati seri e, a loro avviso, in quanto grandi leader e alleati, si raggiungerà un accordo che sarà pienamente accettabile per gli Stati Uniti d’America, così come per tutti i Paesi del Medio Oriente e non solo. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Iran, negoziati in corso. Trump: “Sospeso attacco militare”. Teheran: “Asse della resistenza più unito che mai” – la diretta

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Trump sull'Iran: Negoziati in corso, non avranno mai l'arma nucleare

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