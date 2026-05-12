Il presidente degli Stati Uniti si sta consultando con i responsabili della sicurezza nazionale e le forze armate per pianificare eventuali mosse contro l’Iran. Durante le riunioni, sono stati analizzati vari scenari, tra cui la possibilità di riprendere azioni militari nel Paese mediorientale. Le decisioni potrebbero influenzare le prossime settimane di tensione nella regione.

Il presidente americano Donald Trump sta incontrando in queste ore la sua squadra per la sicurezza nazionale e gli alti vertici delle forze armate Usa per discutere le future strategie per il conflitto con l’Iran, inclusa la possibilità di riprendere le azioni militari. Lo riferisce la Cnn, citando fonti informate. Il tycoon sarebbe irritato dalla continua chiusura dello Stretto di Hormuz, dal rifiuto di Teheran di fare concessioni significative a Washington e dalle divisioni interne alla leadership iraniana che ostacolano i colloqui sulla questione nucleare. I funzionari del Pentagono sono divisi sui prossimi passi. Alcuni sono favorevoli a una maggiore pressione militare, compresi attacchi mirati, mentre altri preferiscono ancora perseguire la via diplomatica.🔗 Leggi su Lettera43.it

© Lettera43.it - Trump sta valutando di riprendere gli attacchi in Iran

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Iran, Trump annuncia stop di 5 giorni agli attacchi

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