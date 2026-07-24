Trump sprofonda nei sondaggi | gradimento al 30% mentre cresce la sfiducia tra i Maga E la Camera vota contro la guerra in Iran

Da ilfattoquotidiano.it 24 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il consenso nei sondaggi per l’ex presidente è sceso al 30%, mentre cresce la sfiducia tra i membri del Movimento. La Camera ha approvato una risoluzione che si oppone all’uso della forza contro l’Iran, anche se il voto non è vincolante. La decisione rappresenta un segnale politico contro la linea del leader. A meno di cinque mesi dalle elezioni di midterm, il calo di popolarità si combina con un aumento delle divisioni interne.

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Il voto, anche questa volta, non è vincolante. Ma vale come schiaffo politico al presidente, che sprofonda ancora di più nei sondaggi a meno di cinque mesi dalle elezioni di midterm. La Camera, con 214 voti a favore e 208 contrari, ha approvato la risoluzione sui poteri di guerra, con quattro repubblicani che hanno votato insieme ai democratici. Al contrario, il Senato, a poche ore di distanza, ha bocciato il testo con 47 voti favorevoli e 49 contrari, diversamente da quanto aveva fatto un mese fa. A fine giugno, infatti, entrambi i rami del Congresso si erano schierati a favore della fine del conflitto, ma anche in questo caso si trattava di un voto dal significato squisitamente simbolico, senza alcun potere effettivo per determinare la fine del conflitto. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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