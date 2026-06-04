Trump | Accordo con Iran possibile entro il weekend La Camera vota per stop alla guerra

Il Congresso ha approvato una mozione per bloccare l’uso della forza militare contro l’Iran. Il presidente degli Stati Uniti ha dichiarato che un accordo con Teheran potrebbe essere raggiunto entro il fine settimana, mentre la tensione nella regione rimane elevata. La decisione parlamentare rappresenta un primo ostacolo alle azioni militari previste dal governo. I negoziati di pace sono ancora in corso, secondo quanto affermato dal presidente.

(Adnkronos) – Primo stop del Congresso a Donald Trump nella guerra tra Stati Uniti e Iran. I negoziati di pace potrebbero concludersi "entro il fine settimana", dice il presidente mentre la tensione in Medio Oriente continua a salire. Intanto, dalla Camera dei Rappresentanti arriva il primo semaforo rosso al presidente. La Camera ha approvato una. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

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Trump: accordo duraturo con Iran, pressione Usa resta alta - 1mattina News 24/04/2026

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