Smacco per Trump | la Camera Usa vota per il ritiro dalla guerra in Iran

La Camera dei Rappresentanti ha approvato con 215 voti favorevoli e 208 contrari una risoluzione che ordina il ritiro delle truppe statunitensi dal conflitto in Iran. La decisione implica che le truppe dovranno lasciare il paese a meno che il Congresso non autorizzi esplicitamente la continuazione delle operazioni militari.

Con 215 voti favorevoli e 208 contrari la Camera dei Rappresentanti degli Stati Uniti ha approvato una risoluzione che ordina il ritiro delle truppe americane dalla guerra in Iran, a meno dell’ok da parte del Congresso per la prosecuzione del conflitto. Donald Trump potrà porre il veto sul provvedimento, in caso di ulteriore via libera da parte del Senato: per il presidente Usa, che ha coinvolto l’esercito nel conflitto il 28 febbraio, si tratta comunque di una sconfitta dal forte valore simbolico. Assieme ai democratici hanno infatti votato a favore anche quattro membri del Partito Repubblicano: Brian Fitzpatrick (Pennsylvania), Warren Davidson (Ohio), Thomas Massie (Kentucky) e Tom Barrett (Michigan). 🔗 Leggi su Lettera43.it

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