Smacco per Trump | la Camera Usa vota per il ritiro dalla guerra in Iran

Da lettera43.it 4 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

La Camera dei Rappresentanti ha approvato con 215 voti favorevoli e 208 contrari una risoluzione che ordina il ritiro delle truppe statunitensi dal conflitto in Iran. La decisione implica che le truppe dovranno lasciare il paese a meno che il Congresso non autorizzi esplicitamente la continuazione delle operazioni militari.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Con 215 voti favorevoli e 208 contrari la Camera dei Rappresentanti degli Stati Uniti ha approvato una risoluzione che ordina il ritiro delle truppe americane dalla guerra in Iran, a meno dell’ok da parte del Congresso per la prosecuzione del conflitto. Donald Trump potrà porre il veto sul provvedimento, in caso di ulteriore via libera da parte del Senato: per il presidente Usa, che ha coinvolto l’esercito nel conflitto il 28 febbraio, si tratta comunque di una sconfitta dal forte valore simbolico. Assieme ai democratici hanno infatti votato a favore anche quattro membri del Partito Repubblicano: Brian Fitzpatrick (Pennsylvania), Warren Davidson (Ohio), Thomas Massie (Kentucky) e Tom Barrett (Michigan). 🔗 Leggi su Lettera43.it

Segui gli aggiornamenti su Trump.

smacco per trump la camera usa vota per il ritiro dalla guerra in iran
© Lettera43.it - Smacco per Trump: la Camera Usa vota per il ritiro dalla guerra in Iran
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie e thread social correlati

Usa-Iran, la Camera chiede il ritiro delle truppe: segnale politico contro Trump sulla guerraLa Camera dei Rappresentanti ha approvato una risoluzione che chiede il ritiro delle truppe statunitensi dal territorio iraniano.

Trump: “Accordo con Iran possibile entro il weekend”. La Camera vota per stop alla guerraIl Congresso ha approvato una mozione per bloccare l’uso della forza militare contro l’Iran.

Si parla di: USA & REPUBBLICANI | Il caso Texas svela il rischio della linea MAGA per le midterm.

Usa, la Camera sfida Trump: via libera allo stop ai dazi contro il CanadaLa Camera USA ha revocato i dazi sul Canada, sfidando la posizione di Trump con il sostegno repubblicano Trump aveva minacciato ritorsioni elettorali per chi votava contro le sue politiche ... milanofinanza.it

Trump, smacco al Congresso: il blocco dei dazi al Canada passa grazie ai repubblicaniLa risoluzione progressista, dal forte significato simbolico, è stata approvata con 219 sì e 211 no. Minacce di The Donald ai ribelli del Gop. Smacco alla Camera dei rappresentati per Donald Trump: ... lettera43.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web