Durante un comizio in Georgia, un giovane seduto dietro l’ex presidente ha iniziato a imitare in modo evidente le sue espressioni facciali e i gesti mentre parlava sul palco. Il momento è stato catturato in un video, dove si vede chiaramente il ragazzo che imita l’ex presidente alle sue spalle, suscitando reazioni tra il pubblico presente. L’imitazione è durata alcuni secondi prima che la scena passasse ad altro.

Un giovane seduto alle spalle di Donald Trump ha iniziato a imitarne in modo evidente le espressioni facciali e la gestualità durante un comizio in Georgia. Mentre il presidente si rivolgeva ai suoi sostenitori, radunati alla Wheeler High School di Marietta, il giovane ha ripetutamente imitato con enfasi i tipici gesti del tycoon. Le immagini sono state riprese dalle telecamere e hanno immediatamente fatto il giro del web, diventando virali. 🔗 Leggi su Virgilio.it

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© Virgilio.it - Donald Trump preso in giro mentre parla sul palco in Georgia: spettatore alle sue spalle lo imita, il video

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