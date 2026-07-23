Fa l’imitazione di Trump alle sue spalle la scena virale al comizio | Quel tizio è entrato spettatore ed è uscito leggenda – Il video

Durante un comizio, un uomo ha riprodotto un'imitazione di Donald Trump alle sue spalle. La scena è diventata virale dopo che un video di 13 secondi ha mostrato l'uomo passare da semplice spettatore a protagonista di un meme. Su social sono stati condivisi commenti che lo definiscono una “leggenda”, dopo aver assistito alla sua performance improvvisata. La clip è stata diffusa rapidamente online, attirando l'attenzione di molti utenti.

Gli sono bastati appena 13 secondi per passare da «spettatore» di un comizio di Donald Trump a «leggenda», come gli ha scritto qualcuno sui social. È il caso di un ragazzo presente al comizio di Donald Trump alla Wheeler High School di Marietta, in Georgia, dove le telecamere lo hanno inquadrato seduto proprio alle spalle del presidente mentre, in diretta, sembrava riprodurre quasi in sincrono i suoi gesti e le sue espressioni. La clip è diventata rapidamente virale, spinta soprattutto da parte di chi è rimasto colpito dalla naturalezza con cui il giovane imitava i movimenti del presidente. Ma chi è quel ragazzo che fa l’imitazione di Trump? Non è ancora emersa l’identità del ragazzo, ma il video resta uno dei contenuti più commentati legati alla tappa elettorale in Georgia. 🔗 Leggi su Open.online

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Uomo prende in giro Donald Trump e lo imita alle sue spalle: siparietto durante un comizio VIDEO

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.. ma si sa qualcosa della limitazione al presidente di fare guerra all'Iran, votata dal Congresso della più grande democrazia™ dell'universo..? #guerra #USA #Congresso #Trump x.com

Fa l’imitazione di Trump alle sue spalle, la scena virale al comizio: Quel tizio è entrato spettatore ed è uscito leggenda – Il videoSi muove con una naturalezza incredibile il ragazzo beccato dalle telecamere mentre imita il presidente americano in Georgia. Le mosse riprodotte alla perfezione e le risate imbarazzate di chi gli sta ... msn.com

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