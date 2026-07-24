Trump riceve alla Casa Bianca i campioni di baseball dei Dodgers di Los Angeles

Da sportmediaset.mediaset.it 24 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il presidente ha incontrato alla Casa Bianca i campioni di baseball dei Dodgers di Los Angeles, celebrando la vittoria nelle World Series del 2025. Durante l’incontro, ha scherzato con i giocatori giapponesi Shohei Ohtani e Yoshinobu Yamamoto, chiedendo chi fosse il lanciatore migliore, suscitando l’ilarità tra i presenti. L’evento ha visto anche la partecipazione di altri membri della squadra, che hanno condiviso momenti di allegria con il presidente.

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Il presidente Donald Trump ha ricevuto alla Casa Bianca i Dodgers per celebrare la loro vittoria nelle World Series del 2025 di baseball. Il tycoon ha scherzato con i giocatori giapponesi Shohei Ohtani e Yoshinobu Yamamoto, chiedendo chi tra i due fosse il lanciatore migliore, suscitando l'ilarità dei presenti. Trump su Truth ha poi postato diverse foto e video con Ohtani, il campione nipponico considerato più di un Messi del baseball per le sue grandi capacità sia nel ricevere sia nel lanciare: insomma, in termini calcistici è come essere allo stesso tempo un fortissimo difensore e attaccante allo stesso tempo. "Che grande persona e che grande giocatore di baseball!!!", ha scritto Trump di Ohtani. 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it

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