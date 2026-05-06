Baseball | Samuel Aldegheri convince ancora in MLB con i Los Angeles Angels

Samuel Aldegheri prosegue il suo percorso con i Los Angeles Angels in Major League Baseball, mostrando costantemente buone prestazioni. Il lanciatore ha partecipato a diverse partite, mantenendo una media di strikeout e un’ottima efficienza sul monte di lancio. La sua presenza nel roster della squadra si è consolidata nel corso della stagione, contribuendo con interventi chiave in più occasioni.

Samuel Aldegheri continua a convincere in MLB. Il lanciatore ormai in orbita stabile dei Los Angeles Angels è ritornato a lanciare nella lega più sognata del baseball globale, e si è reso ottimamente protagonista contro i Chicago White Sox, e il precedente successo era arrivato contro i New York Yankees. Nella notte, il primo lanciatore nato e cresciuto in Italia ad aver preso la via della MLB dalla porta principale si è reso ampiamente protagonista nel 4-3 degli Angels. Per lui prima da partente, con quattro riprese complete e il punteggio sul 2-2 quando è uscito. Per Aldegheri si tratta di una partita “no decision”, che, tradotta per chi è...🔗 Leggi su Oasport.it

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