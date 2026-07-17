La partita tra Los Angeles Galaxy e Los Angeles FC si gioca alla sedicesima giornata della MLS. È la ottava volta consecutiva in cui le due squadre si affrontano. La partita si svolge in una giornata di campionato e si può seguire tramite i canali ufficiali dedicati alla competizione. Le formazioni sono state annunciate e il pronostico indica una sfida equilibrata tra le due squadre.

Los Angeles Galaxy-Los Angeles FC è una partita della sedicesima giornata della MLS: dove vederla, formazioni e pronostico Un derby è sempre un derby. Ma in America le cose non vanno sempre in un certo modo. Di solito, da queste parti, le sfide tra squadre della stessa città sono tese, con pochi gol. Beh, in questo caso è tutto il contrario, dimenticate la noia. (AnsaFoto) – Ilveggente.it Nelle ultime sette occasioni questa sfida è finita con almeno un gol per squadra e con almeno tre reti complessive. Le difese sono divertenti e gli attaccanti non vedono l’ora di giocare sfide del genere. Ora, la classifica dice che gli ospiti sono quinti, dentro i playoff, mentre i padroni di casa partirebbero, nella post season, dai sedicesimi di finale. 🔗 Leggi su Ilveggente.it

© Ilveggente.it - Pronostico Los Angeles Galaxy-Los Angeles FC: ottava volta di fila

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Pronóstico MLS 17/07/2026 LA Galaxy VS Los Angeles FC EA SPORTS FC 26

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