Gli Stati Uniti hanno annunciato l’applicazione di nuovi dazi tra il 10% e il 12,5% su importazioni da 60 paesi, che rappresentano il 99% delle loro importazioni complessive. La misura colpisce un’ampia gamma di partner commerciali, tra cui molti paesi europei. Le nuove tariffe sono state ufficializzate dal governo americano e sono destinate a entrare in vigore a breve.

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha annunciato una nuova stretta commerciale introducendo dazi compresi tra il 10% e il 12,5% sulle importazioni provenienti da 60 partner commerciali, responsabili complessivamente del 99% dell’import statunitense. Tra i Paesi e le aree interessate figura anche l’ Unione europea, che ha contestato duramente le motivazioni addotte da Washington. Le nuove misure entrano in vigore alla scadenza del regime tariffario temporaneo introdotto nei mesi scorsi e segnano un nuovo capitolo nelle tensioni commerciali tra gli Stati Uniti e i principali partner economici. La motivazione: il lavoro forzato.... 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

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© Thesocialpost.it - Trump riapre la guerra dei dazi e mette in ginocchio l’Europa: colpiti 60 Paesi

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