Da oggi sono in vigore le nuove tariffe imposte dagli Stati Uniti, con percentuali tra il 10% e il 12,5%. Le misure colpiscono oltre 60 paesi, tra cui l’Unione europea, il Regno Unito, il Giappone, la Corea del Sud e il Canada. Inoltre, vengono interessate anche economie come Cina, India e Brasile. Queste tariffe sono state decise durante l’amministrazione precedente.

Washington, 24 luglio 2026 – Scattano da oggi i nuovi dazi voluti da Donald Trump. Le tariffe tra il 10% e il 12,5% verranno imposte sulle importazioni provenienti da oltre 60 partner commerciali degli Usa, tra cui Unione europea, Regno Unito, Giappone, Corea del Sud e Canada, sia grandi economie come Cina, India e Brasile. Interessato il 99% degli scambi commerciali degli Stati Uniti. La misura viene giustificata con la necessità di contrastare il ricorso al lavoro forzato nelle catene di approvvigionamento globali. Nuovi dazi tra il 10% e il 12,5%. Il piano prevede un sistema differenziato: ai Paesi ritenuti dotati di adeguate misure contro il lavoro forzato sarà applicata un'aliquota del 10%, mentre per quelli considerati non conformi la tariffa salirà al 12,5%. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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© Quotidiano.net - Dazi Usa: scattano da oggi le nuove tariffe tra il 10% e il 12,5% volute da Trump. Colpiti oltre 60 Paesi, anche l’Ue

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