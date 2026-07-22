Chi si rivede i dazi | ricomincia la guerra tariffe a 60 paesi
Gli Stati Uniti potrebbero riattivare dazi commerciali nei confronti di circa 60 paesi, secondo fonti del Financial Times. La decisione potrebbe essere annunciata già questa settimana dalla Casa Bianca, riprendendo il tema delle tariffe dopo un periodo di pause. La misura coinvolgerebbe numeri significativi di nazioni, senza specificare quali. La notizia si inserisce nel contesto delle tensioni commerciali tra gli Stati Uniti e altri paesi.
Il presidente americano Donald Trump riapre il capitolo dazi. Secondo il Financial Times, già questa settimana la Casa Bianca potrebbe annunciare una nuova ondata di tariffe commerciali nei confronti di. il manifesto. 🔗 Leggi su Ilmanifesto.it
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