Chi si rivede i dazi | ricomincia la guerra tariffe a 60 paesi

Il presidente americano Donald Trump riapre il capitolo dazi. Secondo il Financial Times, già questa settimana la Casa Bianca potrebbe annunciare una nuova ondata di tariffe commerciali nei confronti di. il manifesto. 🔗 Leggi su Ilmanifesto.it

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L’Italia ha vinto la guerra dei dazi di Trump: boom dell’export negli Usa e record tra i paesi europeiL’Italia ha registrato un aumento delle esportazioni negli Stati Uniti, superando il Giappone e raggiungendo un record tra i paesi europei.

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