Un accordo tra Stati Uniti e Iran è stato raggiunto e prevede la riapertura dello Stretto di Hormuz. La notizia è stata annunciata dal rappresentante statunitense, che ha confermato la conclusione delle trattative. Tuttavia, rimangono incertezza e dubbi sulla questione del programma nucleare iraniano, che non sono stati ancora chiariti ufficialmente. Nessun dettaglio aggiuntivo è stato fornito sulle modalità di implementazione.

L’accordo tra Stati Uniti e Iran è pronto e prevede, tra le altre cose, la riapertura dello Stretto di Hormuz. Lo annuncia sul social Truth il presidente statunitense Donald Trump, confermando di fatto le indiscrezioni circolate negli ultimi due giorni. Ma emergono ricostruzioni divergenti sull’inclusione, nell’intesa, di punti riguardanti il programma nucleare iraniano. “Un accordo è stato in gran parte negoziato, in attesa di finalizzazione”, scrive Trump nel post, pubblicato quando in Italia era la tarda serata di sabato 23 maggio: “Gli aspetti finali e i dettagli dell’accordo sono attualmente in fase di discussione e saranno annunciati a breve”. 🔗 Leggi su Tpi.it

© Tpi.it - Trump: “Accordo pronto con l’Iran. Lo Stretto di Hormuz riaprirà”. Ma è giallo sul nucleare

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TRUMP MINACCIA LIRAN: APRI LO STRETTO O VIVRETE ALLINFERNO – FAKE O REALTÀ

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