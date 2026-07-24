Trump non molla sui dazi | ecco le nuove tariffe contro 60 Paesi

Da oggi, l'amministrazione ha introdotto nuove tariffe sui beni importati da almeno 60 Paesi. Le tariffe variano dal 10% al 12,5%. Questa misura riguarda prodotti provenienti da più nazioni e rappresenta un proseguimento delle politiche commerciali adottate dall'amministrazione. Le nuove tariffe sono state applicate senza preavviso e colpiscono diversi settori industriali. La decisione si inserisce in una strategia commerciale in corso da parte delle autorità.

Donald Trump non rinuncia ai dazi. A partire da oggi, la sua amministrazione ha infatti imposto nuove tariffe, che vanno da un minimo del 10% a un massimo del 12,5%, sui beni importati da almeno 60 Paesi. “I partner commerciali che si sono impegnati ad adottare e ad applicare efficacemente il divieto di importazione di prodotti ottenuti con il lavoro forzato saranno soggetti a una tariffa del 10%, mentre i partner commerciali che non hanno adottato tale divieto saranno soggetti a una tariffa del 12,5%”, ha affermato l’Ufficio del Rappresentante commerciale degli Stati Uniti. In particolare, i nuovi dazi, che sostituiscono de facto quelli generalizzati al 10% imposti a seguito della sentenza della Corte Suprema di febbraio, sono stati decretati ai sensi della Sezione 301 del Trade Act del 1974. 🔗 Leggi su Panorama.it

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Donald Trump alza i dazi per le automobili europee al 25 per cento

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