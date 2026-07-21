Dazi Trump è pronto a nuove tariffe su 60 Paesi E annuncia una stretta del 50% sulle merci canadesi

Gli Stati Uniti stanno valutando l’introduzione di nuove tariffe doganali su circa 60 Paesi, con possibili decisioni già in questa settimana. L’amministrazione ha preparato diverse opzioni per il presidente, che potrebbe attuare nuove tariffe prima della scadenza dei dazi del 10% prevista per il 24 luglio. Inoltre, è stata annunciata una riduzione del 50% delle importazioni di merci provenienti dal Canada.

Donald Trump minaccia nuovi dazi su decine di Paesi già da questa settimana. Secondo il Financial Times, l’amministrazione americana ha predisposto diverse opzioni per consentire al presidente di introdurre nuove tariffe prima della scadenza dei dazi globali del 10% il 24 luglio. Le tariffe a termine erano state introdotte come misura provvisoria, ma ora l’amministrazione statunitense è pronta a sostituirle con un nuovo pacchetto. Per il quotidiano britannico nel mirino ci sarebbero sessanta Paesi. Le nuove misure in un primo momento dovrebbero prevedere tariffe sempre del 10%, ma l’amministrazione americana starebbe lavorando per imporre dazi ancora più elevati. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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Trumps Desperate Hunt for New Tariffs After Supreme Court Blow

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