Trump minaccia l’UE con i dazi | ‘la pagherà revochi le multe a società Usa’
Trump annuncia il lancio di un'indagine, ai sensi della Sezione 301, ''su questa pratica di rapina.''. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it
Segui gli aggiornamenti su Trump.
TRUMP MINACCIA LIRAN: APRI LO STRETTO O VIVRETE ALLINFERNO – FAKE O REALTÀ
Notizie e thread social correlati
Trump minaccia ancora l’Ue: “Pagherà un prezzo molto alto, revochi le sanzioni alle aziende Usa”Donald Trump ha annunciato che l’Europa rischia di dover pagare “un prezzo molto alto” se non revoca le sanzioni alle aziende statunitensi.
Accordo Usa-Ue, raggiunta l’intesa che sventa la minaccia dei dazi di TrumpÈ stato firmato un accordo tra Stati Uniti e Unione Europea riguardante un nuovo rapporto commerciale.
Temi più discussi: Video. Trump minaccia di usare beni iraniani congelati per i danni alle navi; I nuovi dazi di Trump: ecco tutte le tariffe. Per l’Ue il 10%, alla Cina il 12,5%; Trump minaccia Big Pharma. Chi non produce generici negli Usa subirà dazi fino al 200% (di L. Varlese); Nuovi dazi USA tra il 10% e il 12,5%: Trump colpisce anche l'Ue.
Donald Trump attacca l'Unione Europea per le multe inflitte alle aziende americane, ultima in ordine temporale quella contro Google. L'Ue pagherà un prezzo molto alto per questa condotta illegale e profondamente scorretta, contro la quale li avevo ripetut x.com
Brent torna sopra 100$, Trump minaccia l'Iran: Milano giù oltre il 2% Tensione in Medio Oriente dopo l'attacco Houthi alle petroliere saudite: petrolio ai massimi da due mesi. Wall Street giù con Alphabet e Tesla, Milano affonda con STM (-15%). Su Leonardo, facebook
La Cina colpisce in risposta alle sanzioni dell'UE che mirano a imprese di difesa e tecnologia reddit
Trump minaccia l'Ue con dazi, 'la pagherà, revochi multe a società Usa'(ANSA) - NEW YORK, 24 LUG - Donald Trump attacca l'Unione Europea per le multe inflitte alle aziende americane, ultima in ordine temporale quella contro Google. L'Ue pagherà un prezzo molto alto per ... corrieredellosport.it
Trump minaccia ancora l’Ue: Pagherà un prezzo molto alto, revochi le sanzioni alle aziende UsaDonald Trump minaccia l'Europa di pesanti dazi per le multe inflitte alle aziende Usa. L'Unione Europea ci ricasca e, come al solito, prende direttamente ... lapresse.it