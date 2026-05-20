Accordo Usa-Ue raggiunta l’intesa che sventa la minaccia dei dazi di Trump
È stato firmato un accordo tra Stati Uniti e Unione Europea riguardante un nuovo rapporto commerciale. La notizia è stata comunicata dalla presidenza cipriota, che ha confermato l'intesa raggiunta sulle disposizioni tariffarie. L’accordo riguarda l’accordo di Turnberry e si riferisce a decisioni prese il 21 agosto 2025. Non sono stati forniti dettagli aggiuntivi sulle clausole specifiche dell’intesa o sui possibili effetti pratici. La firma di questo accordo sembra aver evitato l’applicazione di potenziali dazi imposti dagli Stati Uniti.
È stata raggiunta l’intesa per l’ accordo commerciale di Turnberry tra Stati Uniti e Unione Europea. L’annuncio è arrivato dalla presidenza cipriota, che ha confermato l’accordo sulle disposizioni tariffarie adottate il 21 agosto 2025. Il presidente Donald Trump aveva posto un limite temporale per la sua attuazione (entro il 4 luglio), dopo il quale sarebbero scattati dazi sulle importazioni di auto Ue del 25%. Mancano quindi pochi passaggi per concludere questa fase. Trump inoltre sarà in Europa, in Francia per la precisione, al vertice dei leader del G7 che si terrà a giugno. La sua presenza non era assicurata, considerando la crescente tensione sull’Iran e l’accusa a Regno Unito, Francia, Germania e Italia di non essersi allineati allo sforzo bellico. 🔗 Leggi su Quifinanza.it
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