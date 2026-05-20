Accordo Usa-Ue raggiunta l’intesa che sventa la minaccia dei dazi di Trump

È stato firmato un accordo tra Stati Uniti e Unione Europea riguardante un nuovo rapporto commerciale. La notizia è stata comunicata dalla presidenza cipriota, che ha confermato l'intesa raggiunta sulle disposizioni tariffarie. L’accordo riguarda l’accordo di Turnberry e si riferisce a decisioni prese il 21 agosto 2025. Non sono stati forniti dettagli aggiuntivi sulle clausole specifiche dell’intesa o sui possibili effetti pratici. La firma di questo accordo sembra aver evitato l’applicazione di potenziali dazi imposti dagli Stati Uniti.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui