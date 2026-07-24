Donald Trump ha annunciato che l’Europa rischia di dover pagare “un prezzo molto alto” se non revoca le sanzioni alle aziende statunitensi. Attraverso un messaggio su Truth, l’ex presidente ha accusato l’Unione Europea di colpire principalmente le grandi imprese americane, minacciando di imporre pesanti dazi se le sanzioni continueranno. La situazione riguarda le misure adottate dall’Europa contro alcune aziende statunitensi.

Donald Trump minaccia l’ Europa di “ pesanti dazi ” per le multe inflitte alle aziende Usa. “L’ Unione Europea ci ricasca e, come al solito, prende direttamente di mira le grandi aziende americane!”, scrive il presidente americano su Truth. “Dopo aver multato Apple, senza alcun motivo, per 15 miliardi di dollari, Meta per 3 miliardi di dollari, Amazon per 2,5 miliardi di dollari e molte altre, siamo appena stati informati che Google, un gruppo davvero avanzato e straordinario, è stato multato per un altro miliardo di dollari, senza spiegazioni. Questo porta il totale delle multe inflitte a Google a oltre 18 miliardi di dollari!”, spiega. Il post con cui Trump è tornato a minacciare l’Ue a suon di dazi. 🔗 Leggi su Lapresse.it

Segui gli aggiornamenti su Trump.

© Lapresse.it - Trump minaccia ancora l’Ue: “Pagherà un prezzo molto alto, revochi le sanzioni alle aziende Usa”

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

TRUMP MINACCIA LIRAN: APRI LO STRETTO O VIVRETE ALLINFERNO – FAKE O REALTÀ

Notizie e thread social correlati

Trump minaccia Cuba: “Chi sfida gli Usa ne pagherà le conseguenze”Torna a salire la tensione tra gli Stati Uniti e Cuba dopo che il presidente americano ha emesso nuove minacce rivolte all’isola.

"Teheran pagherà l'uccisione dei soldati Usa". Trump minaccia l'IranIl presidente ha dichiarato che Teheran pagherà molte volte per ogni soldato statunitense ucciso.

Temi più discussi: Attacchi Usa e ritorsioni dell'Iran, Trump minaccia pedaggi su Hormuz; Trump minaccia ancora l'Iran: Pagherà molte volte per ogni soldato USA ucciso; Trump minaccia l’attacco ai siti nucleari iraniani, Teheran: Colpiremo ogni interesse americano; Iran, chi sono i due soldati Usa uccisi in Giordania: Trump promette vendetta.

Trump minaccia ancora l'Iran: Pagherà molte volte per ogni soldato USA ucciso(Teleborsa) - Il presidente Donald Trump ha lanciato un nuovo avvertimento all'Iran attraverso i suoi social media, affermando che ogni volta che l'Iran ucciderà un soldato americano da questo momen ... finanza.repubblica.it

Gli Stati Uniti lanciano il terzo raid consecutivo nell’area di Hormuz. Colpiremo tutte le capacità iraniane nello Stretto, annuncia Trump, che minaccia anche di mirare al sito nucleare di Pickaxe Mountain. Però il presidente Usa aggiunge: Un accordo con Te x.com

Trump minaccia nuovamente di colpire le centrali elettriche dell'Iran in mezzo a un'impasse nello stretto di Hormuz reddit

Pronto al peggior attacco all'Iran: l'ultima minaccia di Trump(Teleborsa) - Donald Trump sarebbe pronto - il condizionale è d'obbligo dal momento che si muove nel perimetro della strategia - a sferrare l'attacco finale all'Iran. Ovviamente, nessuna decisione def ... finanza.repubblica.it