Teheran pagherà l' uccisione dei soldati Usa Trump minaccia l' Iran

Il presidente ha dichiarato che Teheran pagherà molte volte per ogni soldato statunitense ucciso. Ha aggiunto che questa direttiva è stata trasmessa ai principali comandanti militari, tra cui il Segretario alla Guerra e il Capo di Stato Maggiore Congiunto. La comunicazione si riferisce a una risposta a presunti atti di violenza contro i soldati americani. La dichiarazione avviene in un contesto di tensione tra gli Stati Uniti e l'Iran.

"Ogni volta che l'Iran uccide un soldato americano, paghera per quell'uccisione molte volte! Questa direttiva e stata trasmessa al Segretario alla Guerra, Pete Hegseth, al Capo di Stato Maggiore Congiunto, Daniel Caine, e a tutti i leader militari". Lo scrive su Truth il presidente Usa, Donald Trump. Intanto gli Stati Uniti stanno aumentando il numero di velivoli militari dispiegati in Medio Oriente mentre continua a salire la tensione con l'Iran. Secondo un funzionario statunitense citato dalla Cnn, Washington prevede di inviare ulteriori caccia F-16 e F-35 dalle basi americane in Europa, oltre ad altri aerei cisterna per il rifornimento in volo. 🔗 Leggi su Iltempo.it

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