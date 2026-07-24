trump ha trovato un altro pretesto giuridico per imporre altri dazi

Donald Trump ha annunciato un nuovo pacchetto di dazi che interesserà oltre ottanta Paesi, tra cui l’Unione europea, il Regno Unito, il Canada, il Messico, l’India e la Cina. La misura si aggiunge alle precedenti restrizioni commerciali e mira a incrementare i costi delle importazioni da queste nazioni. La decisione è stata giustificata con motivazioni legate a presunte violazioni di norme commerciali. Le autorità coinvolte hanno comunicato che le nuove tariffe entreranno in vigore nelle prossime settimane.

Donald Trump ha rilanciato la sua guerra commerciale con una nuova ondata di dazi che colpisce più di ottanta Paesi, tra cui l’Unione europea, il Regno Unito, il Canada, il Messico, l’India e la Cina. Da oggi sono entrati in vigore dazi compresi tra il dieci e il 12,5 per cento, destinate a sostituire il dazio globale del dieci per cento introdotto a febbraio come misura temporanea dopo che la Corte Suprema aveva bocciato la precedente architettura tariffaria costruita dalla Casa Bianca. La novità non riguarda soltanto le aliquote, ma soprattutto il fondamento giuridico. Come spiega il New York Times, l’amministrazione ha deciso di ricorrere alla Section 301 del Trade Act del 1974, una norma che consente al presidente di imporre dazi nei confronti di Paesi accusati di pratiche commerciali sleali. 🔗 Leggi su Linkiesta.it

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