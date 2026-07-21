Trump è tornato a minacciare di imporre dazi contro il Canada

Trump ha nuovamente minacciato di imporre dazi sul Canada come risposta alle misure commerciali adottate da Ottawa. Le nuove tariffe sono viste come una ritorsione contro i dazi già introdotti dal governo canadese, che sono stati adottati per controbilanciare le politiche commerciali statunitensi. La situazione riguarda tensioni tra i due paesi, con le parti che si scambiano accuse e misure tariffarie. Nessuna decisione ufficiale è stata annunciata al momento.

Sono una ritorsione contro quelli imposti dal Canada, introdotti a loro volta per rispondere al caos commerciale provocato dal presidente statunitense L’amministrazione del presidente statunitense Donald Trump ha annunciato nuovi dazi del 50 per cento contro le importazioni di gran parte dei prodotti canadesi: è previsto che entrino in vigore fra 30 giorni. La questione dei dazi era stata una delle più discusse durante il primo anno di presidenza di Trump, che però negli ultimi mesi si era concentrato più che altro sulla guerra in Medio Oriente. È probabile che l’annuncio porti a nuove trattative commerciali fra i due paesi. La presidenza... 🔗 Leggi su Ilpost.it

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Trump TERRORIZZATO dalle minacce di morte iraniane

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