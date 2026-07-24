Il presidente degli Stati Uniti ha dichiarato che l’accordo sulla cooperazione nucleare civile con l’Arabia Saudita sarà condizionato alla normalizzazione dei rapporti tra l’Arabia Saudita e Israele. La comunicazione è avvenuta durante un intervento pubblico, senza ulteriori dettagli sui tempi o le modalità dell’accordo. Nessuna conferma ufficiale è stata rilasciata da altri rappresentanti o fonti ufficiali.

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha detto che l’accordo sulla cooperazione nucleare civile tra Stati Uniti e Arabia Saudita sarà legato alla normalizzazione dei rapporti tra Arabia Saudita e Israele. La normalizzazione dei rapporti tra Arabia Saudita e Israele è da anni uno degli obiettivi principali della politica statunitense in Medio Oriente. Durante il primo mandato di Trump, nel 2020, gli Stati Uniti favorirono la firma degli storici Accordi di Abramo, con cui il governo israeliano aveva normalizzato i propri rapporti con due paesi del Golfo Persico, gli Emirati e il Bahrein, che a loro volta erano stati i primi paesi arabi del Golfo a riconoscere ufficialmente Israele. 🔗 Leggi su Ilpost.it

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© Ilpost.it - Trump ha aggiunto la normalizzazione dei rapporti con Israele alle condizioni dell’accordo sul nucleare civile con l’Arabia Saudita

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Trump BACKSTABS Saudi Crown Prince, Adds SHOCKING Israel Condition After Signing Big Nuclear Deal

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