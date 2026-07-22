Nuova ondata di raid contro l’Iran Trump approva l’accordo con l’Arabia Saudita sul programma nucleare civile

Gli Stati Uniti hanno condotto l’ultima serie di attacchi contro l’Iran, colpendo depositi per droni e infrastrutture logistiche militari. Nel frattempo, l’ex presidente ha approvato un accordo con l’Arabia Saudita sul programma nucleare civile. Nessuna comunicazione ufficiale ha riportato vittime o danni specifici. Le operazioni sono state confermate da fonti militari, mentre l’accordo con l’Arabia Saudita riguarda aspetti di cooperazione sul nucleare civile.

Gli Stati Uniti hanno concluso l’ultima ondata di attacchi contro l’Iran, durante la quale sono stati presi di mira depositi per i droni e infrastrutture logistiche militari. Lo rende noto il Comando Centrale degli Stati Unit i, secondo le ultime news di oggi mercoledì 22 luglio. In un post su X il Centcom scrive: “Nonostante l’aggressione iraniana, lo Stretto di Hormuz resta aperto per il transito di imbarcazioni commerciali. Dagli inizi di maggio, le forze americane hanno aiutato a facilitare il transito di circa 900 navi commerciali e 450 milioni di barili di petrolio”. Solo tre navi mercantili hanno attraversato ieri lo Stretto di... 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

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Iran, terza ondata di raid Usa: Netanyahu vola da Trump, democratici bloccano fondi del Pentagono

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