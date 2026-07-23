Il presidente degli Stati Uniti ha annunciato che il nuovo accordo tra Israele e alcuni paesi arabi, noto come Accordi di Abramo, potrebbe essere modificato o sospeso. Ha inoltre affermato che la cooperazione nucleare tra Stati Uniti e Arabia Saudita dipende dal rispetto di determinate condizioni. La dichiarazione è stata rilasciata tramite un post su un social network, senza ulteriori dettagli ufficiali o chiarimenti. Nessuna data o specifica sui contenuti delle condizioni è stata comunicata pubblicamente.

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha sparigliato le carte anche oggi dichiarando, con un post sul suo social Truth, che il nuovo accordo siglato con l’Arabia Saudita per lo sviluppo di un programma nucleare civile sarà approvato solo a condizione che Riad aderisca formalmente agli Accordi di Abramo, normalizzando le relazioni con Israele. Un requisito perentorio che segna un netto cambio di passo rispetto all’annuncio dell’intesa da parte del dipartimento statunitense dell’Energia e che ha già ricevuto il plauso del premier israeliano Benjamin Netanyahu, mettendo però in imbarazzo la più potente monarchia del Golfo, che ha sempre legato la normalizzazione dei rapporti con Tel Aviv a un percorso politico volto alla nascita di uno Stato palestinese. 🔗 Leggi su Tpi.it

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© Tpi.it - Accordi di Abramo con Israele e cooperazione nucleare tra Usa e Arabia Saudita: le condizioni di Donald Trump per Riad

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