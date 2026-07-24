Gli Stati Uniti hanno annunciato un ritorno alle tariffe doganali con nuove sanzioni che coinvolgono 60 paesi, tra cui l’Unione Europea, Israele e il Giappone. La motivazione ufficiale è legata a presunti casi di lavoro forzato. Le misure prevedono l’aumento dei dazi con l’obiettivo di imporre tariffe minime del 10% su una vasta gamma di beni. Questa decisione segue recenti provvedimenti contro Canada e Brasile, e rappresenta una ripresa della guerra commerciale portata avanti dall’amministrazione statunitense.

Puntuale e attesa è arrivata la ripresa su larga scala della guerra commerciale statunitense ad opera del presidente Donald Trump e, dopo il test con le nuove manovre daziarie contro Paesi come Canada e Brasile, è partita l’offensiva generalizzata contro 60 Paesi per confermare le tariffe minime globali del 10%. E la sensazione è che The Donald e la sua amministrazione, a partire dal rappresentante commerciale Jamieson Greer, si siano fatti più strategici rispetto al 2025: l’attuale ondata di dazi dal 10 al 12,5%, infatti, sarà giustificata sulla base di un’indagine che tocca, si legge sul sito della Casa Bianca, il tema del lavoro forzato.... 🔗 Leggi su It.insideover.com

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© It.insideover.com - Trump, di nuovo dazi a raffica: dall’Ue a Israele al Giappone, questa volta la scusa è il lavoro forzato

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