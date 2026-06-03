Il 2 giugno, l’amministrazione statunitense potrebbe introdurre nuovi dazi sui prodotti provenienti dall’Unione europea, in risposta a restrizioni sui beni originati da lavoro forzato. L’Unione europea ha manifestato sostegno all’accordo di Turnberry, che mira a bloccare le importazioni di queste merci. La questione riguarda le misure commerciali adottate dagli Stati Uniti e il loro impatto sulle relazioni con i partner europei.

L’amministrazione Trump potrebbe aprire un nuovo fronte sui dazi con l’Unione europea. Il 2 giugno, Washington ha proposto l’imposizione di dazi aggiuntivi del 10% o del 12,5% sulle importazioni provenienti da 60 economie, tra cui l’Ue, accusate di non aver adottato o applicato misure sufficienti per impedire il commercio di beni prodotti con lavoro forzato. La proposta è stata avanzata dall’Ufficio del Rappresentante commerciale degli Stati Uniti, l’USTR, nell’ambito di una serie di indagini condotte ai sensi della Section 301 del Trade Act del 1974, lo strumento che consente a Washington di reagire a pratiche commerciali considerate sleali o discriminatorie. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Dazi Usa sui prodotti “da lavoro forzato”, l’Ue difende l’intesa di Turnberry

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