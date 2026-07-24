Un ex presidente degli Stati Uniti ha criticato l’Unione Europea per una multa imposta a Google, definendola una condotta illegale e scorretta. Ha aggiunto che Bruxelles dovrà affrontare conseguenze significative per questa decisione. La sanzione, adottata dalla Commissione europea, riguarda il rispetto del Digital Markets Act. Non sono stati forniti dettagli sul tipo di ripercussioni previste o sul procedimento legale che si potrebbe avviare. La posizione dell’ex presidente si inserisce in un più ampio confronto tra Stati Uniti e Unione Europea su questioni di regolamentazione tecnologica.

Donald Trump torna ad attaccare l’Unione Europea dopo la sanzione inflitta a Google dalla Commissione europea nell’ambito del Digital Markets Act. Il presidente degli Stati Uniti ha definito il provvedimento «una condotta illegale e profondamente scorretta», sostenendo che Bruxelles dovrà «pagare un prezzo molto alto» per la decisione. Le dichiarazioni arrivano nel giorno dell’entrata in vigore dei nuovi dazi statunitensi e rilanciano lo scontro tra Washington e l’Ue sulle regole che disciplinano le grandi aziende tecnologiche. Nel mirino la decisione della Commissione europea. L’ultima contestazione riguarda la multa comminata il 23 luglio... 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

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© Thesocialpost.it - Trump attacca l’Ue sulla multa a Google: “È una condotta illegale, pagheranno un prezzo molto alto”

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