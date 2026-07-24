Un uomo di 27 anni, sospettato di aver commesso 42 truffe e estorsioni ai danni di anziani, è stato arrestato mentre passeggiava con la famiglia sul lungomare di Viareggio. La sua latitanza si è conclusa nel corso di questa giornata, dopo un periodo di ricerca. Il sospetto, di origini napoletane, è stato fermato dalle forze dell'ordine in un'area frequentata da cittadini e turisti. L'arresto segue un'indagine che ha coinvolto diverse città italiane.

Viareggio, 24 luglio 2026 - Si è conclusa sul lungomare di Viareggio la latitanza di un ventisettenne di origini napoletane, gravemente indiziato di 42 episodi di estorsione e truffa aggravata ai danni di anziani commessi in diverse città italiane. L'uomo, destinatario di un'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Tribunale di Roma, è stato arrestato dalla polizia di Stato dopo oltre un anno di irreperibilità. La cattura sul lungomare. Il giovane, dichiarato latitante nel giugno 2025, è stato individuato mentre passeggiava con la famiglia sul lungomare di Viareggio. Alla vista di una pattuglia del Commissariato di polizia ha tentato di fuggire a piedi verso il molo, insospettendo gli agenti che lo hanno raggiunto e bloccato. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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© Lanazione.it - Arrestato il "telefonista" delle 42 truffe agli anziani: fermato mentre passeggia con la famiglia sul lungomare di Viareggio

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Arrestato il «telefonista» delle truffe agli anziani, latitante da un anno

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