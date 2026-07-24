È terminata a Viareggio la fuga di un ventisettenne di origini napoletane, accusato di estorsione e truffa aggravata ai danni di persone anziane in diverse città italiane. L’uomo, destinatario di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere, è stato arrestato dopo una lunga attività investigativa coordinata dalla Procura della Repubblica di Roma e condotta dai Carabinieri della Stazione di Roma Porta Portese. L’arresto a Viareggio: la fine della fuga Stando alle informazioni pubblicate sul sito dei Carabinieri, il ventisettenne era stato dichiarato latitante dal Tribunale di Roma nel giugno 2025, dopo essersi reso irreperibile a seguito dell’emissione dell’ordinanza di custodia cautelare. 🔗 Leggi su Virgilio.it

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© Virgilio.it - Passeggiava a Viareggio con la famiglia, arrestato: era il "telefonista" latitante delle truffe agli anziani

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Arrestato il «telefonista» delle truffe agli anziani, latitante da un anno

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