truffe agli anziani arrestato a viareggio il telefonista

A Viareggio è stato arrestato un uomo di 27 anni, originario di Napoli, che era in fuga da tempo. È sospettato di aver commesso 42 episodi di truffa ed estorsione aggravata ai danni di anziani. La polizia ha identificato il sospetto e ha eseguito l'arresto, concludendo così il periodo di latitanza. Le indagini sono ancora in corso per chiarire tutti i dettagli delle attività criminali.

Si è conclusa a Viareggio la latitanza di un ventisettenne di origine napoletana, gravemente indiziato di 42 episodi di truffa ed estorsione aggravata ai danni di anziani. L’uomo, ricercato dal giugno 2025, è stato arrestato al termine di un’articolata attività investigativa condotta dai Carabinieri della Stazione di Roma Porta Portese e coordinata dalla Procura di Roma. Il giovane è stato individuato mentre passeggiava con la famiglia sul lungomare di Viareggio. Alla vista di una pattuglia della Polizia di Stato ha tentato la fuga verso il molo, insospettendo gli agenti che lo hanno raggiunto e bloccato. Dopo aver inizialmente fornito false generalità, ha ammesso di essere ricercato. 🔗 Leggi su Laverita.info

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24.07.2026 ROMA: TRUFFE AGLI ANZIANI, ARRESTATO IL TELEFONISTA

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