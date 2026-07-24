Un uomo di 24 anni è stato arrestato ieri dai Carabinieri, trovandolo in possesso di circa 48 grammi di cocaina, hashish, un bilancino di precisione e mannite. Dopo l’arresto, il giudice ha disposto il divieto di dimora nel comune di residenza. La procura ha avviato un procedimento giudiziario per droga. L’indagato rimane a disposizione delle autorità in attesa di ulteriori sviluppi.

Tempo di lettura: < 1 minuto Dopo l’arresto eseguito nella giornata di ieri dai Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Benevento, è arrivata la decisione del giudice nei confronti del 24enne trovato in possesso di circa 48 grammi di cocaina, hashish, un bilancino di precisione, mannite e 1.600 euro in contanti. Nel corso dell’udienza di convalida, il giudice ha convalidato l’arresto, riqualificando il fatto contestato e disponendo nei confronti del giovane la misura cautelare del divieto di dimora nel Comune di Benevento, in sostituzione degli arresti domiciliari applicati nell’immediatezza dei fatti. Il 24enne, assistito dall’avvocato Giorgione, ha quindi lasciato i domiciliari, restando comunque sottoposto alla nuova misura cautelare. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Trovato con quasi 50 grammi di cocaina, il giudice dispone il divieto di dimora

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IN CASA 800 GRAMMI DI COCAINA E 36MILA EURO IN CONTANTI: 24ENNE ARRESTATO | 07/02/2026

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