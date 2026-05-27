Torna a Vasto nonostante il divieto di dimora | trovata con quasi 40 grammi di cocaina

Da chietitoday.it 27 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Nonostante il divieto di dimora nelle regioni Abruzzo e Molise, una donna è stata trovata a Vasto dagli agenti di polizia. Durante un controllo, nell’abitazione sono stati trovati circa 40 grammi di cocaina, hashish e un bilancino di precisione. La donna è stata arrestata.

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Era sottoposta al divieto di dimora nelle regioni Abruzzo e Molise, ma è stata trovata nuovamente a Vasto dagli agenti del commissariato di polizia, che durante un controllo hanno scoperto nell’abitazione circa 40 grammi di cocaina, hashish e un bilancino di precisione.A finire denunciata in. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

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