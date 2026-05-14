Ignora il divieto di dimora e viene trovato con la cocaina | 33enne arrestato per la seconda volta in 5 giorni
Un uomo di 33 anni è stato arrestato per la seconda volta in cinque giorni dopo essere stato trovato in possesso di cocaina, nonostante il divieto di dimora nella provincia di Parma imposto dal Tribunale pochi giorni prima. La polizia lo ha fermato in un’area pubblica e, durante il controllo, sono stati rinvenuti alcuni grammi di sostanza stupefacente. L’arresto è stato convalidato e l’uomo è stato portato in caserma.
Non è bastato il divieto di mettere piede nella provincia di Parma, impostogli dal Tribunale di Parma appena pochi giorni fa. Un 33enne di origini magrebine, senza fissa dimora e con precedenti specifici, è stato arrestato per la seconda volta in meno di una settimana dai Carabinieri della.🔗 Leggi su Parmatoday.it
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