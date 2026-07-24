Una donna è stata trovata morta in un garage di via Turri, e la segnalazione è arrivata da due residenti. Sul luogo sono intervenuti i carabinieri e la scientifica per i rilievi. La chiamata al 118 è stata fatta intorno alle 14 del primo pomeriggio. La polizia sta conducendo le indagini per chiarire le cause del decesso.

Reggio Emilia, 24 luglio 2026 – Si indaga sulla morte di una donna adulta, trovata senza vita in un garage al civico 35 di via Turri. Nel primo pomeriggio la chiamata al 118, attorno alle 14.30. Due residenti del palazzo stavano passando nella galleria sottostante, quando hanno notato la porta di un garage semi aperta e, all’interno, un corpo esanime. Sul posto è intervenuta la polizia di Stato, insieme alla scientifica, per fare luce sulle cause del decesso; il garage è stato posto sotto sequestro. La donna, riferiscono gli inquirenti, aveva 41 anni, era di origine marocchina con cittadinanza italiana e residente in provincia. https:www.ilrestodelcarlino. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Trovata morta in un garage, l’allarme lanciato da due residenti. Sul posto la scientifica

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