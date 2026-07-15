Una ragazza di 27 anni è stata trovata morta nel fiume Astichello, nel comune di Vicenza, questa mattina. L'allarme è stato dato da un passante che ha segnalato la presenza del corpo nel corso d'acqua. Sul posto sono intervenuti i soccorritori e le forze dell'ordine per i rilievi del caso. Non sono stati resi noti dettagli sulle circostanze del ritrovamento o sulle possibili cause della morte.

VICENZA - Il corpo senza vita di una ragazza di 27 anni è stato ritrovato nella mattinata di oggi, mercoledì 15 luglio, nel fiume Astichello, nel comune di Vicenza. A notare il corpo è stato un passante che, giunto all'altezza di via Mora, ha fatto la tragica scoperta e ha subito lanciato l'allarme ai soccorsi. I soccorsi Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco con la Prima partenza della sede centrale e la squadra dei sommozzatori, impegnati nelle operazioni di recupero del corpo. Sul luogo del ritrovamento del cadavere sono presenti anche le autorità competenti, che provvederanno agli accertamenti necessari per chiarire le circostanze dell’accaduto. 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it

© Ilgazzettino.it - Ragazza di 27 anni trovata morta nel fiume Astichello: l'allarme lanciato da un passante

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