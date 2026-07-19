Bimba morta in piscina a Milano Marittima l'allarme lanciato da due ragazzi | Pensavamo fosse una bambola

Due ragazzini hanno scoperto la bambina di 4 anni annegata in una piscina di un hotel a Milano Marittima e hanno dato l'allarme. Secondo quanto riferito agli investigatori, hanno inizialmente pensato che quello che avevano visto in acqua fosse una bambola. La polizia sta indagando sulle circostanze del decesso e sulla presenza di eventuali responsabilità. Non sono stati forniti dettagli sull'eventuale presenza di adulti o sulla sorveglianza della piscina.

I primi a trovare la bimba di 4 anni, morta annegata nella piscina di un hotel a Milano Marittima, e a dare l'allarme sono stati due ragazzini. Agli investigatori hanno detto: "Quando ci siamo accorti che c'era qualcosa in acqua abbiamo pensato in un primo momento che fosse una bambola". 🔗 Leggi su Fanpage.it

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Bimba di 4 anni annegata in piscina di un hotel di Milano Marittima

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Una bimba di 4 anni, di famiglia austriaca, è morta all'ospedale Bufalini di Cesena dopo essere annegata nella piscina di un hotel di Milano Marittima, frazione di Cervia, sul litorale ravennate. La dinamica dell'incidente è al vaglio degli inquirenti. #ANSA x.com

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