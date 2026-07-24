Troppi aborti in Alto Adige da settembre la Provincia di Bolzano distribuirà contraccettivi gratuiti

A partire da settembre, in Alto Adige i contraccettivi saranno distribuiti gratuitamente ai giovani tra i 14 e i 25 anni. La misura fa parte di un progetto pilota della Provincia autonoma di Bolzano, in risposta all’aumento delle interruzioni volontarie di gravidanza, che nel 2025 hanno raggiunto quota 595, con un incremento del 13,3% rispetto all’anno precedente.

Da settembre in Alto Adige i contraccettivi saranno gratuiti per i giovani tra i 14 e i 25 anni. La misura, prevista da un progetto pilota della Provincia autonoma di Bolzano, arriva per rispondere all’ aumento di interruzioni volontarie di gravidanza: nel 2025 sono state 595, il 13,3% in più rispetto all’anno precedente. Secondo i dati dell’Istituto provinciale di statistica Astat, quasi la metà delle donne che hanno interrotto la gravidanza aveva tra i 18 e i 29 anni. Più della metà delle procedure è stata effettuata con il metodo farmacologico, prevalentemente a domicilio o con una permanenza in ospedale inferiore alle 24 ore. Circa una donna su quattro, inoltre, aveva già affrontato almeno un’altra interruzione volontaria di gravidanza. 🔗 Leggi su Open.online

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