Una scoperta ha rivelato che a Bolzano vengono vendute come bricchette “green” sostanze contenenti idrocarburi e diossine, provenienti da rifiuti tossici. In Alto Adige è stata individuata una “filiera nera” che coinvolge l’utilizzo di ceneri derivanti da processi di piro-gassificazione, che invece dovrebbero essere smaltite come rifiuti pericolosi. Questa situazione mette in discussione le pratiche di gestione dei rifiuti e la conformità alle norme ambientali vigenti. La vicenda riguarda anche la commercializzazione di materiali potenzialmente dannosi per l’ambiente e la salute.

Anziché smaltire come rifiuti tossici le ceneri provenienti dai processi di piro-gassificazione, contenenti altissime concentrazioni di idrocarburi e diossine, li addizionavano con sostanze leganti, e li reimmettevano sul mercato sotto forma di bricchette ‘green’ per barbecue, fertilizzanti per l’agricoltura o additivi per il calcestruzzo. È la “ filiera nera ” dei rifiuti tossici scoperta dalla Dda di Trento nell’indagine “Carbone delle Alpi”, che ieri ha portato a 12 ordinanze di custodia cautelare in carcere, 19 indagati, 3 società sotto la lente e un impianto di cogenerazione dell’Alto Adige posto sotto sequestro preventivo. Bolzano, internazionale di rifiuti tossici coperto da dirigenti e funzionari pubblici. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

© Lanotiziagiornale.it - Idrocarburi e diossine vendute come bricchette ‘green’ a Bolzano: scoperchiata in Alto Adige la “filiera nera” dei rifiuti tossici

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