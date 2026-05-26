Un turista è caduto da circa 150 metri mentre discendeva in bicicletta in Alto Adige. Le autorità indagano sulle cause del distacco dal sentiero, senza ancora fornire dettagli specifici. Il marito del turista ha assistito alla caduta, ma non sono stati diffusi ulteriori chiarimenti su quanto abbia visto o sulla dinamica dell’incidente. Sono in corso verifiche per ricostruire l’accaduto.

? Domande chiave Come è successo il distacco dal sentiero durante la discesa?. Cosa ha visto il marito nel momento della caduta?. Quali misure di sicurezza mancano su quel tratto di percorso?. Chi dovrà rispondere della manutenzione dei margini del sentiero?.? In Breve Evento avvenuto martedì 26 maggio tra Merano 2000 e località Falzeben.. Soccorso alpino meranese intervenuto con medico calato in vuoto tramite verricello.. Marito della vittima ha ricevuto assistenza psicologica immediata dai soccorritori.. Possibile necessità di nuove barriere protettive sui sentieri vicino ad Avelengo.. Una turista tedesca di 53 anni ha perso la vita martedì 26 maggio in Alto Adige, dopo essere precipitata per 150 metri in una gola durante un’escursione in bicicletta. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Tragedia in Alto Adige: turista cade da 150 metri con la bici

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Sfiorata la tragedia, turisti cadono nel lago ghiacciato ma vengono salvati in tempo

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