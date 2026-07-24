Alle 18.00, in piazza XX Settembre, si svolgeranno due incontri professionistici e circa dieci di pugilato olimpico. La serata si svolge nel contesto del Trofeo Nino Benvenuti a Pordenone. L’evento sarà trasmesso in diretta sul canale OTT Sportface TV, visibile su Italia Boxe TV. La manifestazione coinvolge atleti di diverse categorie e si svolge all’aperto, con pubblico presente in piazza.

Dalle ore 18.00 Piazza XX Settembre ospiterà due match professionistici e una decina di incontri di pugilato olimpico. L’intera serata sarà trasmessa sul canale dedicato della piattaforma OTT Sportface TV. Il grande pugilato torna nel cuore di Pordenone con il Trofeo Nino Benvenuti. L’appuntamento è per questa sera, venerdì 24 luglio, in Piazza XX Settembre, con diretta a partire dalle ore 18.00 su Italia Boxe TV, il canale dedicato della piattaforma OTT Sportface TV. La manifestazione, inserita nella serata “Sul Ring della Cultura – Boxe, Valori e Comunità”, proporrà al pubblico una decina di incontri di pugilato olimpico e due match professionistici. 🔗 Leggi su Sportface.it

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© Sportface.it - Trofeo Nino Benvenuti, stasera il grande pugilato a Pordenone: diretta su Italia Boxe TV

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