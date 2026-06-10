Campionati Italiani U17 di pugilato a Chianciano Terme le fasi finali | diretta su Italia Boxe TV

Da venerdì 12 a domenica 14 giugno cento giovani pugili si contenderanno i titoli nazionali Under 17. L’intera manifestazione sarà trasmessa in diretta su Italia Boxe TV, il canale dedicato della piattaforma OTT Sportface TV. Chianciano Terme si prepara ad accogliere le fasi finali dei Campionati Italiani Maschili U17 2026 di pugilato olimpico. Dal 12 al 14 giugno il PalaSport Comunale ospiterà l’evento organizzato dalla Federazione Pugilistica Italiana in collaborazione con Boxing Siena e Pugilistica Colligiana. Saranno cento i pugili provenienti da tutta Italia a salire sul ring per conquistare il titolo tricolore di categoria in uno degli appuntamenti più importanti della stagione giovanile. 🔗 Leggi su Sportface.it

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FINALI CAMPIONATI ITALIANI U17-U19 FEMMINILI 2026

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