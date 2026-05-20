Pugilato femminile a Chianciano Terme le finali dei Campionati Italiani U17 e U19 | diretta su Italia Boxe TV

A Chianciano Terme, dal 29 al 31 maggio, si terranno le finali dei Campionati Italiani Femminili di pugilato olimpico nelle categorie Under 17 e Under 19. Le gare si svolgeranno al PalaMontepaschi e saranno trasmesse in diretta su Italia Boxe TV. La manifestazione coinvolge atlete di entrambe le categorie che si sfideranno per conquistare il titolo nazionale. La competizione rappresenta un momento importante per il pugilato femminile in Italia.

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