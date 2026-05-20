Pugilato femminile a Chianciano Terme le finali dei Campionati Italiani U17 e U19 | diretta su Italia Boxe TV
A Chianciano Terme, dal 29 al 31 maggio, si terranno le finali dei Campionati Italiani Femminili di pugilato olimpico nelle categorie Under 17 e Under 19. Le gare si svolgeranno al PalaMontepaschi e saranno trasmesse in diretta su Italia Boxe TV. La manifestazione coinvolge atlete di entrambe le categorie che si sfideranno per conquistare il titolo nazionale. La competizione rappresenta un momento importante per il pugilato femminile in Italia.
Dal 29 al 31 maggio il PalaMontepaschi ospiterà le fasi finali dei Campionati Italiani Femminili Under 17 e Under 19 di pugilato olimpico. L’evento sarà trasmesso integralmente in diretta su Italia Boxe TV, canale della piattaforma OTT Sportface TV. Chianciano Terme si prepara ad accogliere le fasi finali dei Campionati Italiani Femminili Under 17 e Under 19 di pugilato olimpico 2026. La manifestazione, organizzata dalla Federazione Pugilistica Italiana in collaborazione con Boxing Club Siena e Comitato Regionale FPI Toscana, si svolgerà dal 29 al 31 maggio al PalaMontepaschi. L’intera competizione sarà trasmessa in diretta su Italia Boxe TV, il canale dedicato della piattaforma OTT Sportface TV. 🔗 Leggi su Sportface.it
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