Il Consiglio di amministrazione tornerà a gestire il Pio Albergo Trivulzio e il Golgi Redaelli, dopo che in passato erano stati sostituiti da consigli di indirizzo privi di poteri decisionali. La decisione è stata annunciata in seguito a uno spaccamento nel centrodestra regionale, che ha portato alla riforma delle strutture di governance di queste istituzioni. La modifica riguarda il ripristino delle funzioni di gestione diretta tramite i Cda.

Milano, 24 luglio 2026 – “Basta Consigli di indirizzo senza poteri: al Pio Albergo Trivulzio (PAT) e al Golgi Redaelli tornerà ad esserci il Consiglio di amministrazione». Ad annunciarlo è il Partito Democratico subito dopo l’approvazione in Consiglio regionale di un emendamento all’assestamento di Bilancio 2026-2028 presentato proprio dai Dem a prima firma di Carmela Rozza. Un emendamento approvato a sorpresa nella prima serata di ieri grazie ai voti di alcuni consiglieri di maggioranza, in particolare grazie ai voti di Forza Italia e di una parte della Lega. «La maggioranza si è spaccata a metà» nota il Pd. La spaccatura. Il testo,... 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Trivulzio e Golgi Redaelli, tornano i Cda (dopo che il centrodestra si spacca in Regione)

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Piano per le case low cost. Il Comune vuole comprare. Offerta del Golgi-RedaelliIl Comune ha presentato un piano per acquistare immobili a basso costo, con un'offerta congiunta di Golgi e Redaelli.

Stp Brindisi, la sede bonificata a caccia di microspie dopo l’inchiesta del Fatto. E il Cda si spacca sul bilancio 2025La sede della STP di Brindisi è stata sottoposta a bonifica da parte di un’agenzia investigativa, che ha rimosso cimici e microspie dopo un’inchiesta...