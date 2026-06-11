Piano per le case low cost Il Comune vuole comprare Offerta del Golgi-Redaelli

Da ilgiorno.it 11 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il Comune ha presentato un piano per acquistare immobili a basso costo, con un'offerta congiunta di Golgi e Redaelli. Si stima che a Milano ci siano circa 100 mila appartamenti vuoti di proprietà privata e migliaia di immobili sfitti appartenenti a enti pubblici. La proposta mira a mettere a disposizione delle abitazioni a prezzi contenuti, utilizzando immobili già esistenti. La strategia coinvolge anche l'acquisto di immobili pubblici inattivi.

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La stima è di 100 mila appartamenti vuoti di proprietà privata a Milano e altri migliaia immobili sfitti anche di enti pubblici. "La nostra idea è sfidare il mercato e verificare se ci sono privati o enti pubblici che hanno palazzi terra-cielo liberi da vendere al Comune, che proverebbe a renderli disponibili in tempi brevi con affitti calmierati a cittadini con limiti di reddito", spiega l’assessore comunale al Bilancio e Demanio, nonché coordinatore del Piano straordinario per la casa, Emmanuel Conte, a margine di un sopralluogo a Palazzo Dugnani. Un primo bando, nella direzione sopra indicata, è stato lanciato nei mesi scorsi e si è concluso il 26 febbraio: è arrivata una sola offerta di cessione, quella dell’istituto Golgi-Redaelli, per tre immobili di sua proprietà. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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