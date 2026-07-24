Il Venezia ha battuto la Vis Pesaro 8-0 in un'amichevole, con Lauberbach che ha segnato due gol. La squadra si prepara alla Serie A dopo aver vinto la promozione nello scorso campionato.

Il Venezia prepara la nuova stagione di Serie A con l'entusiasmo travolgente regalato dalla splendida promozione conquistata nello scorso campionato. Gran parte del merito va ai ventisette gol realizzati dalla coppia Adorante-Yeboah, due bomber a cui si è appena aggiunto anche Akor Adams, appena arrivato dal Siviglia per 20 milioni di euro. L'obiettivo prioritario della società resta la salvezza, da raggiungere attraverso determinazione e grande spirito di squadra nella massima serie. Nel frattempo, la preparazione estiva prosegue a ritmi elevatissimi per mettere benzina fondamentale nelle gambe in vista dei primi impegni. Dopo aver battuto le Dolomiti Bellunesi per 4-2, i lagunari hanno ottenuto un altro successo agilmente contro la Vis Pesaro senza subire reti. 🔗 Leggi su Derbyderbyderby.it

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© Derbyderbyderby.it - Trionfo del Venezia: 8-0 alla Vis Pesaro con doppietta di Lauberbach

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