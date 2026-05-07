L’allenatore della squadra di Pesaro ha deciso di lasciare il suo incarico, con la società pronta a risolvere il contratto. La stagione si sta avviando alla fine, con risultati alterni e un recente periodo caratterizzato da prestazioni deludenti. La decisione di interrompere il rapporto contrattuale sembra essere ormai definita e imminente. La squadra si prepara a un nuovo corso, mentre le parti coinvolte attendono i passaggi ufficiali.

L’avventura di Roberto Stellone alla Vis sembra avviata a conclusione. Epilogo non sorprendente di una stagione con alti e bassi, questi ultimi concentrati soprattutto nel recente finale. La società e il tecnico romano sono ormai sul punto di firmare la risoluzione consensuale. In pieno accordo, è il caso di dire, ponendo fine a un rapporto che è stato comunque duraturo e molto bello. Questo significa che viene meno la clausola di rescissione e che Stellone è libero di scegliersi la prossima destinazione – le offerte non gli mancheranno –; allo stesso modo la società è libera di fare le proprie scelte per il futuro, venendo meno il vincolo con il tecnico, che era legato alla Vis con un contratto fino al giugno 2030.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - L’allenatore lascerà Pesaro. La Vis e Stellone ai titoli di coda. Pronta la risoluzione del contratto

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