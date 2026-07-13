Pozzi al Venezia è fatta | Cresciuto tanto alla Vis

Il portiere nato nel 2000 ha esordito in Serie A con il Venezia sabato sera. I biancorossi hanno annunciato anche il programma della partita di Coppa Italia, prevista per domenica 16 agosto, contro un avversario ancora da determinare tra quindici giorni. La squadra si prepara alla prima gara ufficiale stagionale, con l’obiettivo di affrontare il debutto in campionato e in coppa.

È tempo di prime ufficialitá in casa biancorossa. Sabato sera quella del portiere classe 2000 Alessio Pozzi in Serie A al Venezia; ieri quella del programma che porterà i biancorossi al debutto stagionale, in Coppa Italia, domenica 16 agosto contro un avversario che sarà definito soltanto tra quindici giorni. Nel sito ufficiale dei lagunari Pozzi, eletto miglior vissino della scorsa stagione sia dalla media voti del Carlino che dal sondaggio social proposto dalla società biancorossa ai propri tifosi, ha confermato i reciproci interessamenti con il Venezia fin dalla precedente annata: "Ho seguito con grande interesse il percorso della squadra già nella scorsa stagione, quando ha dominato il campionato di Serie B, lasciandomi un’impressione davvero molto positiva. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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