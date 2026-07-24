Le World Series di triathlon sono state trasferite a Londra per una tappa internazionale. La gara si svolge tra luglio e agosto, periodi considerati centrali per la stagione del triathlon. La competizione si svolge in una delle capitali europee, attirando atleti di alto livello da tutto il mondo. La data e il percorso sono stati ufficializzati, con gli atleti pronti a sfidarsi in un evento di grande rilievo.

Luglio e agosto, da tradizione, sono i mesi centrali e più importanti non solo dell’estate ma, anche e soprattutto, della stagione internazionale del triathlon. Anche il 2026 non si discosta da questo assunto. Anzi, nel prossimo fine settimana ci attende una tappa di grandissima importanza per l’annata. Stiamo parlando, infatti, dell’appuntamento di Londra delle World Series di triathlon 2026. In poche parole tutti i più grandi atleti ed atlete del mondo saranno all’opera nella sesta tappa della stagione. Dopo la tappa britannica, infatti, non rimarranno che l’appuntamento di Weihai del 29 agosto, quindi Karlovy Vary il 13 settembre e il gran finale di Pontevedra del 23-27 settembre. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Triathlon, le World Series si spostano a Londra per una tappa di altissimo livello

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